LPI-GTH: Essen auf Herd vergessen - Anwohner greifen ein

Gotha (ots)

Aufmerksame Anwohner bemerkten am späten Samstagabend einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hersdorfplatz. Von außen konnten die Anwohner eine offenbar bewusstlose Person auf einem Stuhl sitzen sehen. Sie öffneten die Wohnungstür und retteten den 56-jährigen Wohnungsinhaber aus der verqualmten Wohnung. Wie sich herausstellte, vergaß der alkoholisierte 56-Jährige sein Essen auf dem eingeschalteten Herd. Das angebrannte Essen löste eine starke Rauchentwicklung aus. Zu einem Feuer kam es nicht. Der Wohnungsinhaber konnte nach ärztlicher Untersuchung wieder nach Hause entlassen werden. (as)

