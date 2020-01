Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anruf von Trickbetrüger

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Ein 66-Jähriger aus einem Ortsteil der Gemeinde Hörselberg-Hainich erhielt am Nachmittag des 03.01.2020 einen Anruf einer angeblichen Lotterie. Es wurde ein Gewinn in Höhe von 38.000 Euro in Aussicht gestellt. Zuvor sollten 1.000 Euro Transportkosten in bar übergeben werden. Dem Mann kam diese Forderung verdächtig vor. Auch hatte er an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Er informierte die Polizei. Eine Anzeige wegen versuchtem Betrug wurde aufgenommen. Ein finanzieller Verlust blieb dem Opfer erspart. (as)

