Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Schneegestöber

Kahlert (ots)

Plötzlicher Schneefall wurde einem 60 jährigen Renault-Fahrer am Samstag gegen 17:15 Uhr zum Verhängnis, als der die Landstraße zwischen Neustadt und Kahlert befuhr. In einer Linkskurve kam der Pkw ins Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Straßengraben und kam hier auf dem Dach zum liegen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, der Schaden am Pkw wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. (mh)

