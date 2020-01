Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebe im Stadtgebiet

Arnstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in mehreren Straßen des Stadtgebietes von Arnstadt an Fahrzeugen vorwiegend die hinteren Kennzeichentafeln entwendet. Hierzu wurde teilweise die Kennzeichenhalterung beschädigt. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601-124 zu melden.(mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell