Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Schwerverletzten

Hohes Kreuz (ots)

Am Samstag kam gegen 17:20 Uhr ein Pkw Ford auf der Landstraße zwischen Stadtilm und Hohes Kreuz in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw Seat. Durch die Kollision wurden sowohl der Unfallverursacher (30) als auch der Fahrer des Seat (47) sowie seine Beifahrerin (78) schwer verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern stationär aufgenommen werden. Zur Unfallaufnahme wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Straße ca. 3,5 Stunden voll gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden (ca. 20000,- Euro).(mh)

