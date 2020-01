Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Ilmenau (ots)

Am Sonntag brach ein bisher Unbekannter in eine Firma Am Vogelherd ein. Durch den Inhaber der Firma wurde der Täter bei seiner Tat gestört und konnte flüchten. Der Täter lies bereitgestelltes Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug zurück. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Täter nicht habhaft gemacht werden. Zur Absuche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Die KPI Gotha hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der KPI Gotha unter 03621/781424 Bezugsnummer 2947/2020 zu melden. (mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell