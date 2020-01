Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt Samstagmorgen Teil 2

Eisenach (ots)

In der Kasseler Straße in Eisenach war am Samstagmorgen ein 21jähriger Hesse mit seinem Auto unterwegs. Der Mann zeigte eindeutige Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung und zudem erbrachte sein Test diesbezüglich ein positives Ergebnis, weshalb eine Blutentnahme erfolgte. Der Fahrzeugschlüssel wurde zudem sichergestellt. (mh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell