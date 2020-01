Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt

Eisenach (ots)

Einen 44jährigen Mann aus Eisenach in seinem Kleinwagen kontrollierten Polizisten am späten Freitagnachmittag in der Eisenacher Innenstadt. Ein Drogentest erbrachte ein positives Ergebnis, weshalb eine Blutentnahme sowie die Unterbindung der Weiterfahrt die Folge waren. (mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell