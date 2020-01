Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bedienfeld einer Klingelanlage gestohlen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag am Stadtgraben. Sie entwendeten an einem Mehrfamilienhaus das Bedienfeld einer Klingelanlage. Dessen Wert wurde auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0002582/2020 zu wenden. (ml)

