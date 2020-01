Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruchsversuche in der Innenstadt

Ilmenau (ots)

In der Nacht auf Samstag versuchten Unbekannte Täter in mehrere Geschäfte in der Marktstraße und der Prof-Schmidt-Straße einzubrechen. Die Eingangstüren zu den Geschäften hielt den Angriffen jeweils stand, wurden jedoch beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet.

Zeugen, welche in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen im Stadtgebiet festgestellt haben, werden gebeten sich bei der KPI Gotha unter 03621/781424 und der Bezugsnummer 2510 zu melden (mh)

