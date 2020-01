Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut aufgefunden

Ilmenau (ots)

Am Freitag gegen Mittag meldete sich ein Anwohner der Heinrich-Hertz-Straße, dass an einem Wohnblock unter einem Balkon ein Motorrad der Marke KTM steht. Der Verdacht, dass es sich hierbei um Diebesgut vom Einbruch in eine Garage in der Oehrenstöcker Landstraße vom 30.12.2019 handelte, bestätigte sich bei der Überprüfung der Beamten vor Ort.

Der "neue" Eigentümer des Motorrades konnte kurze Zeit später durch Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau und LPI Gotha festgenommen werden, als dieser mit dem Motorrad davonfahren wollte. Bei der durchgeführten Durchsuchung des 23 Jährigen konnten Waffen sowie weitere Gegenstände aufgefunden werden, welche vermutlich aus anderen Diebstahlshandlungen stammen. In der Wohnung wurden zudem weitere vier Personen angetroffen. Eine 24 Jährige wurde per Haftbefehl gesucht, bei einer weiteren 24 Jährigen und einem 26 Jährigen wurde Betäubungsmittel aufgefunden.

Das Motorrad konnte an seinen rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben werden. Der Haftbefehl der 24 Jährigen konnte durch Zahlung einer Geldbuße abgewendet werden, die übrigen Beteiligten wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt entlassen. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.(mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell