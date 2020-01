Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Ellichleben (ots)

Am Freitag kam es gegen 13:45 Uhr auf der K 28 zwischen Ellichleben und Witzleben zu einer Kollision eines Pkw Audi mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin (62) des Audi kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen, der Audi ist somit schrottreif. Der Baum hielt der Kollision stand. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Durch die Kameraden der Feuerwehr Witzleben wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Die Fahrbahn war für ca. 1 Stunde gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt.(mh)

