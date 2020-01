Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Donnerstag in der Ortslage Waltershausen durchfuhren innerhalb von fünf Stunden über 600 Fahrzeuge die Messstelle. Davon wurden 20 Überschreitungen der zulässigen 50 km/h festgestellt. Das schnellste Fahrzeug war mit 86 km/h unterwegs. Dieser Gechwindigkeitsverstoß hat neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot zur Folge. (as)

