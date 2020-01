Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auspuff mit Bauschaum gefüllt - Zeugenaufruf

Unterpörlitz (Ilm-kreis) (ots)

In der Humboldtstraße kam es zwischen Dienstag, 31.12.2019, 19.00 Uhr und Donnerstag, 02.01.2020, 13.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Van der Marke Daimler-Benz. Ein Auspuffrohr wurde mit Bauschaum gefüllt, was zu einem erheblichen Reparaturaufwand führte. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder den Tathergang beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0001195/2020 entgegen. (as)

