Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Unterpörlitz (Ilm-kreis) (ots)

Auf bislang ungeklärte Weise gelangte ein Unbekannter in ein verschlossenes Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hohen Straße und entwendete ein graues Mountainbike Bulls Pulsar im Wert von 190 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 30.12.2019 und Donnerstag, 02.01.2020, 16.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0001405/2020 entgegen. (as)

