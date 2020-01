Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 54-jähriger Opel-Fahrer geriet am späten Donnerstagabend in der Kirchstraße in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde ein Atemalkoholwert von 0,82 Promille festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben einem hohen Bußgeld erwartet ihn auch ein Fahrverbot. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell