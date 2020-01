Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeitungsbotin bestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Einer 42-Jährigen Zeitungszustellerin wurde in der Nacht von Donnerstag, 02.01.2020 auf Freitag, 03.01.2020 ein Rucksack gestohlen. Nach 03.00 Uhr war der grüne Rucksack, gefüllt mit über 30 Tageszeitungen und persönlichen Gegenständen, kurzzeitig unbeaufsichtigt in der Burggasse auf dem Gehweg abgestellt. Ein Unbekannter nahm den Rucksack an sich und entkam unerkannt. Rucksack und Inhalt haben einen Wert von über einhundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0001589/2020 entgegen. (as)

