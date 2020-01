Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug aus Rohbau gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel hinweg kam es in der Seebergstraße zu einem Einbruch auf einer Baustelle. An einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses wurde ein Kellerfenster eingedrückt. Der oder die Täter gelangten über das Kellerfenster ins Innere. Vom Dachboden wurden acht Elektrowerkzeuge, darunter eine Bohrmaschine Bosch, zwei Bohrmaschinen Makita, ein Akkuschrauber Einhell, zwei Trennschleifer Bosch und Einhell, eine Kettensäge Stihl und eine Handkreissäge Bosch im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum von Montag, 23.12.2019 bis Donnerstag, 02.01.2020 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Seebergstraße beobachten konnten. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0001211/2020 entgegen. (as)

