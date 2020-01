Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin angefahren

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Vormittag befuhr ein 77-jähriger Suzuki-Fahrer die Ohrdrufer Straße in Richtung Schnepfenthal. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer zu weit nach rechts und auf den angrenzenden Radweg. Diesen befuhr in diesem Moment eine 53-jährige Radfahrerin. Es kam zu einer seitlichen Kollision, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung musste gegen den Suzuki-Fahrer eingeleitet werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell