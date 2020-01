Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch über den Jahreswechsel - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit von Montag, 30.12.2019, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 01.01.2020, 19.00 Uhr kam es zu einen Einbruch in ein Mehrgenerationenhaus am Hauptmarkt. Zunächst wurde eine Kellertür aus Richtung Hauptmarkt aufgebrochen. Hier war kein weiteres Eindringen in das Gebäude möglich. Anschließend wurde ein Fenster aus Richtung Siebleber Straße aufgehebelt und das Erdgeschoss betreten. Der oder die unbekannten Täter brachen drei Innentüren im Erdgeschoss auf und durchwühlten mehrere Schubkästen und Kisten. Ein Beamter im Wert von 400 Euro sowie Bargeld in unbekannter Höhe wurden gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer konnte in diesem Zusammenhang im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachten? Hinweise nehmen die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) entgegen. (as)

