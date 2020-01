Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pyrotechnik auf Feuerwehrmann abgefeuert

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Mittwoch, 01.01.2020 gegen 00:30 Uhr wurde Pyrotechnik in Richtung eines 34-jährigen Feuerwehrmannes abgefeuert, der zur Absicherung eines Feuerwerkes am Panoramablick eingesetzt war. Der Feuerwehrmann wurde nicht getroffen und nicht verletzt. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Gegen einen 32-Jährigen Ortsansässigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell