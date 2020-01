Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonnen abgebrannt - Zeugenaufruf

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwoch, 01.01.2020, 02.20 Uhr drei Mülltonnen in der Straße Am Burgrain in Brand. Durch das Feuer wurden ein Pkw Dacia, ein Gartenzaun und ein Busch in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrnehmen konnten. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0000128/2020 entgegen. (as)

