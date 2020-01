Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Holzverschlag in Flammen

Ilmenau (ots)

In der Neujahrsnacht geriet in der Prof.-Dr.-Stamm-Straße ein Holzverschlag mit darin befindlichen Mülltonnen in Brand. Der Holzverschlag wurde komplett zerstört. Durch die Hitzeentwicklung kam es zu einem Schaden an der Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (as)

