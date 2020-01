Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Kellerabteil gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17.12.2019, 11.00 Uhr und Mittwoch, 01.01.2020, 16.45 Uhr wurde in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Von-Zach-Straße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter zerstörten das Schloss der Kellertür und entwendeten ein weißes Mountainbike der Marke Cube im Wert mehrerer hundert Euro. Ein zweiter Kellerverschlag wurde versucht zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0000463/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell