Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß im Kurvenverlauf

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Neujahrstag gegen 14.45 Uhr befuhr ein 80-jähriger VW-Fahrer die Schleusinger Straße aus Richtung Schmiedefeld kommend. In einer Rechtskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Volvo. Der 80-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Fahrer des Volvo blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursache werden Ermittlungen geführt. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell