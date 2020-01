Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand geraten

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen 09.00 Uhr am Neujahrsmorgen geriet auf der L 1046 zwischen Crawinkel und Wegscheide ein Pkw VW während der Fahrt in Brand. Die 41-jährige Fahrerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Vermutlich entstand das Feuer durch einen technischen Defekt im Motorraum. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht war, wurde der Pkw abgeschleppt. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. (as)

