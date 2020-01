Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht im neuen Jahr

Gotha (ots)

Am frühen Nachmittag des 1. Januars machte ein 37-jähriger Gothaer sowohl seine Nachbarn als auch in der Folge die Polizei auf sich aufmerksam. Vorausgegangen war, dass der Bewohner Gegenstände aus dem Fenster seiner Dachgeschosswohnung auf den Innenhof warf. Durch die Würfe wurde glücklicherweise niemand verletzt und es entstand kein fremder Sachschaden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Bewohner konnten die Beamten feststellen, dass dieser erheblich berauscht ist. Grundlage dafür waren möglicherweise die festgestellten 2,81 Promille in Verbindung mit den aufgefundenen, zum Teil selbst angebauten Cannabisprodukten. Die unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Gegenstände wurde beschlagnahmt und den Bewohner erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Besitzes und Anbau von Betäubungsmitteln. (ms)

