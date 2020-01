Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten und Autos beschädigt

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Silvesternacht wurde in der Zeit von 23.30 Uhr bis Neujahr um 0.45 Uhr am Sportplatz in der Karl-Marx-Straße der zum Sportlerheim gehörende Briefkasten mit Hilfe von Feuerwerkskörpern gesprengt. Die umher fliegenden Teile des Briefkastens beschädigten einen in unmittelbarer Nähe geparkten Kia sowie einen Pkw Ford. Es entstand Sachschaden von über 3.000 Euro.

Die Polizei Gotha bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und Täter unter Angabe der Bezugsnummer 0000376. (ms)

