Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten in Jesuborn zerstört

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.01.2020 zerstörten derzeit unbekannte Täter einen Briefkasten in der Ortslage Jesuborn. Neben der allgemein schon hohen Verwerflichkeit sinnloser Zerstörungswut kommt hinzu, dass es sich um den einzigen Briefkasten in dem Ortsteil handelt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Tel.: 03677 6010) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TG)

