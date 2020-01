Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaufensterscheibe gesprengt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Mittwochmorgen um 01:48 Uhr sprengten Unbekannte am Markt eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts. Durch die Detonation wurde neben der Scheibe auch die Inneneinrichtung beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Hinweise zu den Tätern bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0000139/2020. (ml)

