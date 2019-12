Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Das Jahr gütlich beendet

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

Am 30.12.2019 erschien eine 55-jährige Bad Salzungerin auf der PI Eisenach, um ihr Handy als gestohlen zu melden. Die Anzeige wurde aufgenommen und die Frau verließ betrübt die Dienststelle. Am Folgetage jedoch kam eine junge Eisenacherin zur Eisenacher Polizei. Sie fand besagtes Handy in einem Geschäft für Konsumgüter in der Eisenacher Innenstadt. Sie versuchte zunächst auf eigene Faust die Eigentümerin zu ermitteln, doch ohne Erfolg. So gab sie es bei der Polizei ab. Hier konnte die rechtmäßige Besitzerin fernmündlich erreicht und die frohe Kunde überbracht werden, daß ihr Mobiltelefon wieder aufgetaucht ist. Die Bad Salzungerin erschien kurz darauf und holte ihr Eigentum ab. So endete für sie das Jahr 2019 doch noch im Guten. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell