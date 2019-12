Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zum Jahresabschluß betrunken am Steuer

Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

Am vorletzten Tage des Jahres 2019 um kurz vor Mitternacht wurde ein 48-jähriger Fordfahrer in Creuzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,85 Promille. So wird der Mann im neuen Jahr ein paar Wochen zu Fuß gehen müssen. (vt)

