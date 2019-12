Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garageneinbruch und Diebstahl einer Enduro-Maschine

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom Montag, 30.12.2019 zum Dienstag, 31.12.2019 kam es zu einem Einbruch in eine Garage in Ilmenau in der Oehrenstöcker Landstraße. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Garage und entwendeten aus dieser ein Kraftrad der Marke KTM, 450 EXC. Die Maschine stammt aus dem Baujahr 2005, ist in den Farben schwarz-orange und der Startnummer 254 beklebt. Das KRAD ist zugelassen und die Kennzeichentafel IL-RS16 angebracht.

Der Zeitwert der Enduro Maschine wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Wer Angaben zur Diebstahlshandlung oder zum Verbleib des Motorrades machen kann, meldet sich bitte bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 601 124 und unter Angabe der Einsatznummer 19530722. (tb)

