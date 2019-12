Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Gotha (ots)

Am Montag gegen 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Gothaer Oststraße zu einem Kleinunfall. Ein 65-jähriger Fahrer eines VW Passat kollidierte beim rückwärts Ausparken mit einem geparkten Pkw Kia. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von jeweils 300,- Euro. Bei dem 65-Jährigen konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durch geführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,23 Promille. Bei dem Passatfahrer wurde in der Folge die Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 65-Jährigen wurde im Anschluss sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (dl)

