Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Totalschaden nach Trunkenheitsfahrt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Dienstag Morgen befuhr eine 73 jährige Deutsche mit ihrem Pkw Mazda in Ilmenau die Oehrenstöcker Straße stadteinwärts. In Höhe des Abzweiges zur Krankenhausstraße kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Metallpfosten eines Geländers. Anschließend wurde die Fahrt in der Krankenhausstraße fortgesetzt. Hier kam die Dame erneut von der Fahrbahn ab und kollidierte linksseitig mit einem weiteren Geländer. Der Mazda war nun nicht mehr fahrbereit und die Tour somit beendet. Am Pkw entstand Sachschaden i.H.v. ca. 15.000 Euro und an den diversen Geländern ca. 750 Euro Schaden. Die rüstige Dame konnte sich kaum auf den Beinen halten, so dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Eine Blutentnahme wurde im nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Sie hat nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell