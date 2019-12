Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Dienstag Nacht wurde gegen 01:00 Uhr in Arnstadt in der Erfurter Straße ein 22 jähriger Deutscher einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dem jungen Mann wurde eine geringe Menge an Cannabisblüten aufgefunden und sichergestellt. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu rechnen. (tb)

