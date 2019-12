Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gotha (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 19:00 Uhr an einer Fußgängerampel in der Huttenstraße. Ein 2jähriges Mädchen riss sich nach übereinstimmenden Zeugenaussagen von der Hand einer Erwachsenen und rannte trotz Rotlicht der Ampel über den Fußgängerüberweg. Der 22jährige Fahrer eines herannahenden BMW konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind trotz eingeleitetem Bremsmanöver nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt und musste ins nahegelegene Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde bei dem Unfall nur leicht beschädigt. (thn)

