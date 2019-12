Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teure Angelegenheit

Wutha-Farnroda (ots)

Teuer zu stehen wird einem 37jährigen Mann aus Wutha-Farnroda seine verfrühte Feierlaune am Montagabend kommen. Als er im Wohngebiet Mölmen auf seinem Balkon kurz vor Mitternacht an einer Feuerwerksbatterie zündelte und diese anschließend auf unter dem Balkon stehende geparkte Fahrzeuge warf, war für den mit 1,85 Promille erheblich alkoholisierten Mann wohl aufgrund seiner benebelten Sinne nicht mehr vorauszusehen, was das Resultat seines Handelns sein würde. Schlussendlich waren zwei beschädigte Autos von Anwohnern mit einem Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro die Folge. Neben der Strafanzeige durch die Polizei erwarten den Mann nun die Schadensersatzforderungen der konsternierten Fahrzeughalter, die auf diese Art des Jahresabschlusses 2019 gut und gerne hätten verzichten können. Bleibt zu hoffen, dass sie ihre Schäden möglichst schnell ersetzt bekommen. (mh)

