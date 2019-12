Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: verfrühte Silvesterrakete mit Folgen

Großbreitenbach (ots)

Eine Silvesterrakete löste am Abend des 30.12.2019 gegen 22:00 Uhr einen größeren Feuerwehreinsatz im Bereich Hohe Tanne in Großbreitenbach aus. Die Rakete wurde durch starke Windböen abgetrieben und landete auf einer Wiese am Waldrand. Hier entzündete sie das trockene Gras. Durch den herrschenden Wind breitete sich der Brand schnell aus, so dass ca. 500 qm Grasland in Flammen standen. Der Brand konnte durch die Kameraden der Feuerwehren Großbreitenbach, Altenfeld und Gehren kontrolliert und abgelöscht werden. Personen oder Gebäude kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Es wird nochmals dazu aufgerufen Feuerwerkskörper kontrolliert abzubrennen und speziell bei Raketen deren Flugbahn zu verfolgen. Bei stürmischen Wetter sollten möglichst keine Raketen abgefeuert werden, so können Brände verhindert werden und alle Mitmenschen können den Start ins neue Jahr genießen. (mh)

