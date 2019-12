Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte ausgebrannt

Wölfis (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen geriet eine Gartenhütte in der Marktbrunnenstraße, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Ofen, in Brand. Gegen 10.30 Uhr wurde das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht. Durch den Vollbrand wurde die Gartenhütte vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Sachschaden: etwa 4000 Euro. (ah)

