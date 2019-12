Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug rollt Hang hinunter

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 30-Jähriger stellte heute Morgen seinen VW an einem Wirtschaftsweg an der B 88 ab, um eine Pause zu machen. Er vergaß, sein Fahrzeug gegen das Wegrollen zu sichern und musste sodann zusehen, wie der VW einen kleinen Abhang hinunter rollte. Zu allem Überfluss testete die hinzu gekommene Polizei den 30-Jährigen positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Er wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und gegen ihn eine Anzeige erstattet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell