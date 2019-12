Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wieder neue Masche an Trickbetrug

Ilmenau (ots)

Unbekannte riefen am 23.12.2019 bei einer 65-Jährigen aus Ilmenau an und gaben sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau aus. Im Display wurde eine entsprechende Telefonnummer eingeblendet. Der Unbekannte gab vor, dass das Konto der 65-Jährigen manipuliert worden sei. Er forderte die Frau auf, eine TAN zu generieren um eine Sicherheitsbuchung in Höhe von 5000 Euro vorzunehmen. So solle sichergestellt werden, dass niemand über ihr Konto verfügen könne. Die 65-Jährige veranlasste die Buchung. Der Betrüger wandte die Methode des sogenannten Call-ID-Spoofing an, bei der Anrufe unter einer für den Angerufenen vorgetäuschten rufenden Nummer geführt wird. Tätigen Sie niemals auf telefonische Bitte Bankgeschäfte und versichern Sie sich bei Ihrer Bank, am besten auf einer anderen Telefonnummer über den Vorgang zurück und/oder rufen Sie bei der Polizei an. (ah)

