Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handbremse nicht richtig angezogen

Gotha (ots)

Eine 39-Jährige sicherte heute am frühen Morgen ihren KIA in der Straße Am Schafrasen nicht ausreichend gegen Wegrollen, sodass dieser sich selbstständig in Bewegung setzte. Das Fahrzeug rollte gegen einen VW. An beiden Pkw entstand Sachschaden. (ah)

