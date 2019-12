Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer unter Drogen angehalten

Eisenach (ots)

Gestern Abend wurde ein 27-jähriger Skoda-Fahrer in der Friedrich-List-Straße durch die Polizei angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Fahrer selbst gab an, Speed konsumiert zu haben. Ein paar Stunden später stellte die Polizei in der Langensalzaer Straße einen 29-Jährigen fest, der augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln einen VW Bus führte. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken Blut abgenommen sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

