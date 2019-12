Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Garage eingebrochen

Nesse-Apfelstädt - LK Gotha (ots)

In der Zeit vom 27.12.2019, 13 Uhr bis 28.12.2019, 13 Uhr haben unbekannte Täter aus einer Garage in Apfelstädt in der Birkenallee ein Fahrrad und alte Handys entwendet. Wie sich der oder die Täter Zutritt zur Garage verschaffen konnten, müssen die laufenden Ermittlungen ergeben. Der Gesamtbeutschaden wurde auf 350 Euro geschätzt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Kona, Typ Coiler17 in silber. (sw)

