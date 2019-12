Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Drei Gleichen - LK Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw's kam es am Samstag gegen 14:30 Uhr auf der L 1026 zwischen Wechmar und Seebergen. Ein 57jähriger Hyundai-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die L 1026 aus Richtung Günthersleben in Richtung Seebergen. Hinter ihm fuhr ein 36jähriger VW-Fahrer. Aus der Gegenrichtung kam eine 37jährige mit ihrem vollbesetzten Peugeot. Da Rehe die Fahrbahn querten, hielt der Hyundai-Fahrer und die Peugeot-Fahrerin an. Dies übersah der VW-Fahrer, fuhr auf den Hyundai auf und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Die Peugeot-Fahrerin fuhr, um die Kollision mit dem VW zu vermeiden, nach rechts in den Straßengraben. Durch den Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Jedoch wurde bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,88 Promille. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den 37jährigen VW-Fahrer eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wurde auf 4.500 Euro beziffert. (sw)

