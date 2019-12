Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baum angezündet

Gotha (ots)

Unbekannte Täter steckten am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr einen Baum im Schlosspark, hinter dem Herzoglichen Museum in der Parkallee in Gotha, in Brand. Die durch aufmerksame Bürger sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen und so verhindern, dass der Baum vollständig zerstört wurde. Der Sachschaden konnte vor Ort nicht beziffert werden. Der oder die Täter entkamen unbekannt. (sw)

