Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt

Waltershausen - LK Gotha (ots)

Zu einer Sprengung eines Zigarettenautomates kam es am frühen Sonntagmorgen gegen halb fünf in Fischbach in der Cabarzer Straße. Wie der oder die unbekannten Täter den Automaten aufsprengen konnten, müssen die durch die Kriminalpolizei Gotha aufgenommenen Ermittlungen ergeben. Zigaretten und Bargeld in unbekannte Höhe konnten der oder die Täter erbeuten. Einen vollkommen zerstörten Zigarettenautomat mit Sachschaden von ca. 5.000 Euro und ein größeres Trümmerfeld hinterließen die Täter. (sw)

