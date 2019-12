Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Kindern

Wutha-Farnroda (ots)

Am Samstag befuhr eine 33-jährige Frau aus Neuwied mit ihrem Pkw Ford die Eisenacher Straße in Wutha-Farnroda. Sie kam aus Richtung Eisenach und wollte in Richtung Gotha fahren. Sie musste ihren Pkw verkehrsbeding anhalten. Der folgende 89-jährige Fahrer eines VW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die beiden 9 und 12-jährigen Kinder auf der Rücksitzbank des stehenden Pkw werden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. (anh)

