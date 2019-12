Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus an einer Weidekoppel

Behringen (Hainich) (ots)

Am Samstag teilte der Eigentümer einer Weidekoppel An der Hohle in Behringen mit, dass diese beschädigt wurde. Von der Koppel wurden etwa 90 Eisenpfähle umgetreten. Dabei wurden 60 Pfähle so stark beschädigt, dass sie ersetzt werden müssen. Zum Glück waren keine Tiere auf der Koppel, die hätten ausbrechen können. Nach Mitteilung des Geschädigten ist das nicht der erste Vorfall dieser Art. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise zu möglichen Tätern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell